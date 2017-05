கொலை கொலையா நடக்குது.. ஆட்சியை கலைங்க.. மோடிக்கு தீபா வேண்டுகோள்

ஜெயலலிதா மறைந்த பின்னர் தொடர்ந்து கொலைகள் நடைபெற்று வருவதால் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்று எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை தீபா கோரியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:08 [IST]

English summary

MGR Amma Deepa Peravai found Deepa has demanded that Tamil Nadu government must be dissolved.