அவசரச் சட்டம் பிறப்பித்தார் ஆளுநர்.. ஆனால் மக்கள் ஒரே குரலில் நிராகரித்தனர்!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசர சட்டத்தை ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவ் இன்று பிறப்பித்துள்ளார். ஆனால் ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியாளர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அவசர சட்டத்தை நிராகரித்துவிட்டனர்.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 16:36 [IST]

Tamilnadu Governor today passed the Jallikattu ordinance. Jallikattu will happen tomorrow in Tamilnadu.