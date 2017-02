இன்னும் 13 எம்.எல்.ஏக்கள் ஓபிஎஸ் அணிக்கு போனால் சசியால் முதல்வராக முடியாது!

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அணிக்கு மேலும் 13 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு தெரிவித்தாலே அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலர் சசிகலாவால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாத நிலை உருவாகும்.

English summary

Sasikala Natarajan carted 129 MLAs in three buses and parked them at a resort, 120 kilometres away from Chennai. Sasikala needs the support of 117 MLAs if she is to become Chief Minister of Tamil Nadu.