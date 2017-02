சசிகலா பதவியேற்பு இப்போது இல்லை.. சொல்கிறது ஓ.பி.எஸ். பெயரில் உள்ள டிவிட்டர் பக்கம்!

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா முதல்வராக இப்போது பதவியேற்க மாட்டார் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் பெயரில் உள்ள டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 9:45 [IST]

English summary

Thirumathi V. K. Sasikala's swearing-in ceremony postponed twitted O.Panneerselvam name Twitter page. AIADMK general secretary V.K. Sasikala as Chief Minister, there was no clarity on the date when she would assume office.