தீபக் கூறியது அவரது தனிப்பட்ட கருத்து.. தீபாவை வரவேற்க நாங்கள் ரெடி.. ஓபிஎஸ்

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான தீபாவை வரவேற்க தயாராக இருப்பதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam Meets press today. he said that we are ready to welcome Deepa.