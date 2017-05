ஆனது 8 ஆண்டுகள்... எங்கே பாலகுமாரன், யோகி, புதுவை ரத்தினதுரை... சிங்களத்தின் தொடரும் கள்ள மவுனம்

இலங்கை ராணுவத்திடம் இதே நாளில் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெள்ளைக் கொடியுடன் சரணடைந்த விடுதலைப் புலிகளின் மூத்த தலைவர்கள் பாலகுமார் உள்ளிட்டோரின் கதி என்ன என்பது இன்றுவரை தெரியவில்லை.

English summary

Writer Pamaran posted in his Face Book Page on missing Senior LTTE leader KV Balakumar.