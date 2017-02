ஜெயலலிதா வீட்டில் உள்ளவர்கள் முதல்வராக மக்கள் வாக்களிக்கவில்லை - ஸ்டாலின் பொளேர் பேச்சு!

ஜெயலலிதா வீட்டில் தங்கியுள்ளவர்கள் முதல்வராக மக்கள் வாக்களிக்கவில்லை என திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Stalin says that Who are all staying in former Chief Minister Jayalalitha's home They can not become chief minister of Tamilnadu. He said that people did not vote for that.