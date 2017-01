உதய் மின் திட்டத்தை ஜெயலலிதா ஏன் எதிர்த்தார்.. ஓபிஎஸ் ஏன் ஆதரித்தார்.. மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி

உதய் மின் திட்டத்தை ஜெயலலிதா ஏன் எதிர்த்தார் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதே போன்று ஏன் இப்போது ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆதரித்தார் என்பது புரியவில்லை என்றும் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

The opposition leader M. K. Stalin asked to OPS government to join in UDAY today.