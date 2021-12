2022 புத்தாண்டில் கோடீஸ்வரர் ஆக மாறப்போவது யார் தெரியுமா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 2021 முடிந்து 2022ஆம் ஆண்டு பிறக்கப்போகிறது. இந்த புத்தாண்டில் 1,2,3ஆம் எண்களில் பிறந்தவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று பலன்களைக் கணித்து கூறியுள்ளார் எண் கணித நிபுணர் டாக்டர் ஜெஎன்எஸ் செல்வன்.

கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பு காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகாலமாகவே மக்களில் பலருக்கும் பொருளாதார நிலை சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக இல்லை. வேலையிழப்பு, தொழிற்சாலைகள் மூடல் என பலரது வாழ்க்கையிலும் கசப்பான பக்கங்களை கொடுத்து விட்டது 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டு.

2022ஆம் ஆண்டு பிறக்கப் போகிறது. பிறக்கப்போகும் புத்தாண்டு எப்படி இருக்கும் என்று பலருக்கும் ஒருவித எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம். 2022ஆம் ஆண்டில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படப்போகிறது என்பதை துல்லியமாக கணித்து நமது ஒன் இந்தியா நேயர்களுக்காக வழங்கியுள்ளார் எண்கணித நிபுணர் டாக்டர் ஜெ.என்.எஸ் செல்வன்.

English summary

2022 New year rasi palan: Numerology prediction : 2021 is over and 2022 is going to be born. Dr. JNS chelvan, an arithmetic expert, has provided for our One India tamil readers an accurate prediction of what will change in 2022 for those born in numbers 1,2,3 in this new year.