2022 ஆம் ஆண்டில் பெண்களின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும் - எண் கணித நிபுணரின் துல்லிய கணிப்பு

சென்னை: 2022ஆம் ஆண்டில் பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு அதிகரிக்கும். மும்மடங்கு அதிகரிக்கும். பிறப்பு விகிதம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். இந்த ஆண்டில் பெண்களின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும் என்று எண் கணித நிபுணர் டாக்டர் ஜெ.என்.எஸ் செல்வன் கணித்துள்ளார். அவரது துல்லியமான கணிப்பை பார்க்கலாம்.

கடந்த 2 ஆண்டுகாலமாகவே மக்களில் பலருக்கும் பொருளாதார நிலை சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக இல்லை. வேலையிழப்பு, தொழிற்சாலைகள் மூடல் என பலரது வாழ்க்கையிலும் கசப்பான பக்கங்களை கொடுத்து விட்டது 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டு.

2022ஆம் ஆண்டு பிறக்கப் போகிறது. பிறக்கப்போகும் புத்தாண்டு எப்படி இருக்கும் என்று பலருக்கும் ஒருவித எதிர்பார்ப்பு இருக்கலாம். 2022ஆம் ஆண்டில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படப்போகிறது என்பதை துல்லியமாக கணித்து நமது ஒன் இந்தியா நேயர்களுக்காக வழங்கியுள்ளார் எண்கணித நிபுணர் டாக்டர் ஜெ.என்.எஸ் செல்வன்.

English summary

The birth rate of female children will increase in 2022. Will triple. Birth rates throughout the world have dropped dramatically already. Numerologist Dr. JNS Chelvan, an arithmetic expert, predicts that the dominance of women will increase this year. Let’s look at his accurate prediction.