குரு பெயர்ச்சி: 2023ல் குரு பலன் யாருக்கு? ராஜயோகமும், கல்யாண யோகமும் யாருக்கு கைகூடி வரும்?

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கல்யாணம் எப்போது கை கூடி வரும் என்று பல இளைஞர்கள் இன்றைக்கு கவலைப்பட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள். எத்தனையோ தோஷங்கள் திருமண தடைக்கு காரணமாக இருக்கின்றன. குரு பலன் இல்லாவிட்டாலும் சிலருக்கு திருமண தடை உண்டாகும். மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்றுள்ள குருவினால் சிலருக்கு இந்த ஆண்டு கல்யாணம் கைகூடும். 2023ஆம் ஆண்டு மேஷம் ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகும் குரு ராகு உடன் இணையப்போவதால் யாருக்கெல்லாம் குரு பலன் வரும் குரு தோஷம் இருந்தால் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

குருபகவான் நவகிரகங்களில் சுப கிரகம். செல்வம், செல்வாக்கு, கல்வி, திருமணம், குழந்தை பாக்கியம் என மனிதர்களுக்குத் தேவையான அததனை நன்மைகளையும் செய்பவர். எனவேதான் குரு ஒருவரின் ஜாதகத்தில் வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். குரு ஒருவரின் ராசி அல்லது லக்னத்தைப் பார்த்தால் அது வலிமையானதாக இருக்கும். குருபகவான் வலிமையானவராக இருந்தால் அது கோடீஸ்வர யோகத்தை தரும்.

குரு பகவான் ராகு உடன் சேரும் போது குரு சண்டாள யோகத்தை ஏற்படுத்துவார் இது சிலருக்கு சாதகத்தையும் சிலருக்கு பாதகத்தையும் தரும்.

ஜாதகத்தில் குருவும் ராகுவும் இணைந்திருப்பது குரு சண்டாள யோகம். இதனால் குருவின் வலிமை பாதிக்கப்படும், ராகு வலிமை அடையும். இந்த கிரகங்களின் கூட்டணியால் குரு திசை குரு புத்தியில் பாதிப்பு ஏற்படும். குருவும் ராகுவும் எந்த இடத்தில் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறதோ அந்த பாவகம் பாதிக்கப்படும். குரு தோஷம் நீங்க பரிகாரம் செய்வதன் மூலம் பாதிப்புகள் குறையும்.

English summary

Guru Peyarchi 2023: What is the remedies of Guru Dhosham.Rahu conjuction with Guru on April 2023. Guru bhagavan is the most auspicious planets that rules wisdom, education, kids, knowledge, If the planet Guru conjoined with the malefic Rahu and Ketu, Guru Chandal Yoga happens.