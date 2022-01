ஜனவரி மாத ராசி பலன் 2022 : இந்த 4 ராசிக்காரர்களும் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் மாதம் இந்த மாதத்தில் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பலருக்கும் இருக்கும். நோய் தொற்று பரவலும் அதிகரித்து வருகிறது. முதல் தேவை நல்ல ஆரோக்கியம்தான். நவகிரகங்களின் சஞ்சாரம் பார்வை, கூட்டணியைப் பொருத்து மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

இந்த மாதம் நிறைய கிரக மாற்றங்கள் உள்ளன. சூரியன் 15 நாட்கள் தனுசு ராசியிலும் பிற்பகுதியில் மகர ராசிக்கும் செல்கிறார். செவ்வாய் விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு பயணம் செய்வார். புதனும், சுக்கிரனும் வக்ர நிலையில் பயணம் செய்கின்றன. கும்ப ராசியில் குருவும், ரிஷபத்தில் ராகுவும் விருச்சிகத்தில் கேதுவும் பயணம் செய்கின்றன.

மிதுனம்,கடகம், சிம்மம், கன்னி ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் நிறைய நன்மைகளும் சில பாதிப்புகளும் கலந்த மாதமாக உள்ளது. எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன் கிடைக்கும் என்று தனித்தனியாக பார்க்கலாம்.

ஜனவரி மாத ராசி பலன் 2022 : மேஷ ராசிக்கு ராஜ யோகம், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் கவனம்

English summary

January Month Rasi palan 2022 Sun will travel in Dhanusu and Makaram The New Year is born. The first month of 2022 will be expected by many this month. Traveling Navagraha Vision,Mithunam, Katakam, Simmam and Kanni zodiac signs depending on the alliance can be seen.