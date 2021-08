மனநோய் தீர்க்கும் கொடுமுடி மகுடேஸ்வரர்...காவிரியில் நீராடி இறைவனை வணங்கினால் என்னென்ன நன்மைகள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நம்முடைய ஜாதகத்தில் இருக்கும் தோஷங்கள் நீங்கவும், பித்ரு தோஷம், நாக தோஷம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தோஷங்கள் நீங்கவும் மன நோய்களை நீக்கி மன அமைதி தரும் தலமாக உள்ளது கொடுமுடி மகுடேஸ்வரர் ஆலயம். ஆடிக்பெருக்கு கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் கொடுமுறை மகுடேஸ்வரரை வழிபட்டால் சகல பிணிகளும் நீங்கும், பேய், பிசாசு, பில்லி சூன்யம் போன்ற பாதிப்புகளும் விலகும் என்பது நம்பிக்கை.

மலையத்துவச பாண்டியனின் மகனுக்கு பிறவியிலேயே விரல்கள் சரியாக வளராமல் இருந்தன. கொடுமுடிநாதரிடம் வேண்டியபின் இக்குறை தீர்ந்தது. எனவே பாண்டியன் இக்கோவிலுக்கு மூன்று கோபுரங்களையும், மண்டபங்களும் கட்டி, மேலும் பல திருப்பணிகளைச் செய்தான். பாண்டிய மன்னனால் திருப்பணிகள் செய்யப் பெற்றதால் இத்தலம் பாண்டிக்கொடுமுடி ஆயிற்று.

இன்றைக்கு பல பேருக்கு திருமணம் நடைபெறாமல் தடை ஏற்படுகிறது. சிரமப்பட்டு திருமணம் நடைபெற்றாலும் புத்திரபாக்கியம் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. ராகு கேது தோஷம் திருமணம், புத்திர பாக்கிய தடையைத் தருகிறது. இந்த தோஷங்களும் தடைகளும் நீங்க சிறந்த பரிகார தலமாக உள்ளது கொடுமுடி மகுடேஸ்வரர் ஆலயம்.

English summary

Sri Magudeswarar Temple is located in the town of Kodumudi, which is 25 kilometers away from Karur, in Erode District. It is dedicated to Lord Sri Magudeswarar and his consort Sri Vadivudainayaki. Many devotees perform rituals like Tarpanam or Shraadh for their deceased ancestors, on the banks of River Cauvery. Devotees who celebrate their 60th birthday perform Ayush Homa here.