மதுரை ஆவணி மூலம் திருவிழா : கருங்குருவிக்கு உபதேசம் செய்த சிவனின் திருவிளையாடல்

மதுரை: சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்களை மையமாக வைத்து ஆவணி மூலத்திருவிழா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கொண்டாடப்படுகிறது. 64 திருவிளையாடல்களில் 12 முக்கிய திருவிளையாடல் லீலைகள் இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெறும். முதல்நாளன்று கருங்குருவிக்கு உபதேசம் செய்த லீவை நடைபெற்றது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூலத்திருவிழா கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடந்து வருகிறது.

விழாவின் முக்கிய அம்சமான சிவபெருமானின் திருவிளையாடல்களை சித்தரிக்கும் அலங்காரங்கள் தினமும் இடம் பெறுகின்றன. முதல் நாளான இன்றைய தினம் கருங்குருவிக்கு உபதேசம் செய்த லீலை நடைபெற்றது.

English summary

The Avani Moola festival, the decorated presiding deities of Meenakshi Sundareswarar temple. At the Meenakshi Amman Temple in Madurai, the festivities of Lord Shiva, the main feature of the Avani Moolathri festival, have begun. On the first day the leela Karunguruvikku upadesam seitha leelai.