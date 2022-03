மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் பங்குனி தேரோட்டம் - சகடதோஷம் நீங்கி சந்தோஷம் தரும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் பங்குனிப்பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தோரோட்டம் இன்று காலை நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் திருத்தேரினை வடம்பிடித்து இழுத்தனர். தேரோட்டத்தைக் காண சென்னை மக்கள் மட்டுமல்லாது சுற்றுவட்டார ஊர்களைச் சேர்ந்த மக்களும் குவிந்துள்ளதால் மாட வீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

மயிலையே கயிலை, கயிலையே மயிலை என்னும் புகழப்படும் மயிலாப்பூரில் சிவ ஆலயங்களுக்கு குறைவில்லை. அன்னை பார்வதி மயில் வடிவம் கொண்டு இறைவனை வழிபட்டது கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்தில்தான். திருஞான சம்பந்தர் எலும்பாய் இருந்த அங்கம்பூம்பாவையை மீண்டும் பெண்ணாக மாற்றியது இந்த தலத்தில்தான். வாயிலார் நாயனார் வழிபட்டு முக்தி பெற்றதும் இதே மயிலைத் திருத்தலத்தில்தான். இத்தகைய பல்வேறு சிறப்புகள் பெற்ற அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் உடனாய கபாலீஸ்வரருக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெறும் பங்குனிப் பெருவிழா தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது.

மயில் எங்கே? மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் குளத்தில் இறங்கிய.. 70+ தீயணைப்பு வீரர்கள்! என்னாச்சு?

English summary

Mylapore Kabaliswarar Temple Pangunipperuvila Therottam was held. A large number of devotees grabbed the rope by the rope.The Kapaleeshwarar temple celebrates the 10 days as Panguni Peruvizha during the month of March or April. The main event of the Arupathu moovar Thiruvizha held tomorrow.