சாமி தரிசனத்துக்கு தடை: பழனி திருச்செந்தூரில் அலைமோதும் பக்தர்கள்...அரோகரா முழக்கம்

மதுரை: கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், வார இறுதி நாட்களில் வழிபாட்டுத் தலங்களில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு தமிழக அரசு தரிசனத்திற்கு தடை உத்தரவு பிறப்பித்ததை அடுத்து பழனி மற்றும் திருச்செந்தூரில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால் பாதயாத்திரையாக வந்த முருக பக்தர்கள் பல மணிநேரம் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். பழனி மலைக்கோயிலில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் புகழ்பெற்ற தலங்களில் இரண்டாம் படைவீடான திருச்சீரலைவாய் எனப்படும் திருச்செந்தூரும், மூன்றாம் படைவீடான திருஆவினன்குடி எனப்படும் பழனி மலையும் மிக முக்கியமான தலங்களாகும். இவ்விரு கோயில்களிலும் மாதந்தோறும் திருவிழாக்கள் நடைபெற்றாலும், தைப்பூசத் திருவிழாவும், பங்குனி உத்திரத் திருவிழாவும் முருக பக்தர்களால் வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டுவருகிறது. அதேபோல் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு தினத்தன்றும் ஏராளமான பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக வந்து தரிசிப்பதுண்டு.

வணக்கம்டா மாப்ள.. இந்தியாவில் சிறந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பில் மதுரைக்கு 3-வது இடம்!

தைப்பூசத் திருவிழாவுக்காக திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பாதயாத்திரையாகவும் காவடி சுமந்து கொண்டும் பழனிக்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். அதே போல் விருதுநகர் மாவட்டம் மற்றும் தென்மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக திருச்செந்தூருக்கு வந்து முருகனை தரிசனம் செய்வார்கள்.

Swami darshan ban in temples in Tamil Nadu ( தமிழ்நாட்டில் வார இறுதி நாட்களில் சாமி தரிசனத்திற்கு தடை ): Devotees flocked to Palani and Thiruchendur after the Tamil Nadu government issued a ban on darshan in weekends to curb the spread of corona.