குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022... சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம குருவினால் கஷ்டமா? விபரீத ராஜயோகமா?

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரு பகவான் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டமத்து குருவாக எட்டாம் வீட்டில் பயணம் செய்கிறார். அஷ்டம குரு என்று அஞ்சத்தேவையில்லை. இந்த குரு பெயர்ச்சியினால் கஷ்டங்கள் காணமல் போகப்போகிறது. கவலைகள் நீங்கி குடும்பத்தில் குதூகலம் ஏற்படப்போகிறது. என்னென்ன யோகங்கள் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சுப கிரகம் பொதுவாகவே மறையக்கூடாது. இங்கே குரு மறைந்தாலும் ஆட்சி அவரது வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்திருப்பதால் விபரீத ராஜயோகத்தை தரப்போகிறார். கஷ்டங்கள், சிக்கல்கள் தீரப்போகிறது. கடன் பிரச்சினை நீங்கும், வண்டி வாகனம் வாங்கும் யோகம் வரப்போகிறது. வேலை செய்யும் இடத்தில் கவனமும் நிதானமும் தேவை. இருக்கிற வேலையை விட்டு விட்டு வேறு வேலைக்கு போக முடிவெடுக்க வேண்டாம்.

எந்த செயலை செய்யும் போது எச்சரிக்கை தேவை. செய்யப்போகும் நல்ல காரியத்தை நிதானமாக செய்யவும். சின்னச் சின்ன தடைகள் வந்தாலும் உங்களின் சுய ஜாதகத்தின் படி குரு நல்ல நிலையில் இருந்தால் பாதிப்புகள் நீங்கும்.

