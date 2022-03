குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022: புதிய வேலை,புரமோசன் யாருக்கு கிடைக்கும் - பரிகாரம் என்ன

News

சென்னை: நல்ல வேலையும் சம்பள உயர்வும் கிடைக்க குருபகவானின் அனுக்கிரகம் அவசியம். குரு பகவான் ஒருவருக்கு யோகத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரும் கிரகம். குரு இருக்கும் இடத்தை விட பார்க்கும் இடத்திற்கு பலம் அதிகம் என்பதால் குரு பார்க்க கோடி நன்மை என்று ஜோதிடர்கள் சொல்கின்றனர். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் யாருக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

குரு பகவான் சுப கிரகம். பங்குனி 30ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 13ஆம் நாள் குரு பெயர்ச்சி நிகழ உள்ளது.12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். குருபகவானின் அருளினால் சிலருக்கு அதிக நன்மை நடைபெறப்போகிறது.

நிகழப்போகும் குரு பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கப்போகிறது. இந்த குரு பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும், புரமோசன், சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

Guru Peyarchi palan 2022 Tamil: ( குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 நல்ல வேலை யாருக்குக் கிடைக்கும்) the grace of God is necessary to get a good job and a pay rise. Astrologers say that it is better to see the Guru because the place of seeing is stronger than the place where the Guru is. Let’s see who gets a good job with this guru Peyarchi 2022.