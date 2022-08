நம்பர் சரியில்லையே.. இனி காங்கிரஸ் கதை அவ்வளவுதான்.. எண் கணித நிபுணர் கணிப்பு

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தற்காலிக தலைவராக சோனியா காந்தி இருக்கிறார். கட்சிக்கு நிரந்தர தலைவர் வேண்டும் என்பது தொண்டர்கள் நிர்வாகிகளின் எதிர்பார்ப்பு. காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல்காந்தியா? பிரியங்கா காந்தியா?என்ற விவாதமும் அவ்வப்போது எழுகிறது. தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு யார் தலைவரானால் கட்சி கரைந்து போகாமல் காப்பாற்ற முடியும் என்று கணித்து கூறியுள்ளார் எண் கணித நிபுணர் டாக்டர் ஜெ.என்.எஸ் செல்வன்.

136 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நாட்டினை பலமுறை ஆண்ட காங்கிரஸ் கட்சி காலாவதியாகிறதா என்ற கேள்வி பலராலும் கேட்கப்படுகிறது. நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காகப் போராடிய காங்கிரஸ் கட்சி. 1947ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்தது. நாட்டின் முதல் பிரதமரானார் பண்டித ஜவகர்லால் நேரு.

ஒரு சில நேரங்களில் தவிர நேரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் பெரும்பாலான நேரங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்திருக்கின்றனர். நேரு, இந்திரா, ராஜீவ்காந்தி என தொடர்ந்து நேரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களே பிரதமராகவும் இருந்திருக்கின்றனர். ராஜீவ்காந்தி மரணத்திற்குப் பிறகு நரசிம்ம ராவ் பிரதமரானார். கடந்த 2005, 2009ஆம் ஆண்டுகளில் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரதமரானார் மன்மோகன்சிங். காங்கிரஸ் கட்சியின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும். அந்த கட்சியின் தலைவராக ராகுல்காந்தியோ, பிரியங்கா காந்தியோ தேர்வு செய்யப்பட்டால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர முடியுமா? என்றெல்லாம் பலரும் எதிர்பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டனர். நமது ஒன் இந்தியாவிற்காக பிரத்யேகமாக கணித்து கூறியுள்ளார் எண் கணித நிபுணர் டாக்டர் ஜெ.என்.எஸ். செல்வன்.

27, 28, 29, 30 தேதிகளில் நனைகிறது தமிழகம்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் எங்கேன்னு பாருங்க

English summary

Is Congress leader Rahul Gandhi? The debate about Priyanka Gandhi also arises from time to time. Numerology expert Dr. JNS Chelvan has predicted that whoever becomes the leader of the Congress party in the current situation can save the party from dissolution.