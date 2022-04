கருட வாகனத்தில் அழகர்... மண்டூக முனிவருக்கு சாப விமோசனம் - விடிய விடிய தசாவதார கோலம்

News

மதுரை: சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான மண்டூக முனிவருக்கு சாப விமோசனம் அளிக்கும் நிகழ்ச்சி நேற்றைய தினம் வண்டியூர் அருகே உள்ள தேனூர் மண்டபத்தில் 62 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெற்றது. இதனை வைகை கரையோரம் புதிய சாலையில் நின்று பக்தர்கள் தரிசித்தனர்.

மண்டூக முனிவருக்கு கள்ளழகர் சாப விமோசனம் அளிப்பதை மையமாகக்கொண்டு தான் சித்திரைத் திருவிழா நடக்கிறது. சுதபஸ் என்ற முனிவர், நூபுரகங்கையில் தீர்த்தமாடி, பெருமாளை நோக்கித் தவமிருந்தார். அந்தச் சமயத்தில் துர்வாச மகரிஷி, தன் பரிவாரங்களோடு அவ்வழியாக வந்தார். பெருமாளையே நினைத்துக் கொண்டிருந்த முனிவர், ரிஷி வந்ததைக் கவனிக்காமலிருக்கவே ஆத்திரமடைந்த துர்வாசர் 'மண்டூகோ பவ' அதாவது தவளையாக போகக் கடவாய்! என சாபமிட்டார்.

உடனே தவளையாகிப் போன சுதபஸ், சாபவிமோசனத்துக்கு வழிகேட்டபோது, 'விவேகவதி தீர்த்தக்கரையில் நீ தவம் பண்ணிக்கொண்டிரு. சித்ரா பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் அழகர் அங்கு வந்து உனக்கு சாபவிமோசனம் கொடுப்பார்' என சொல்லியிருக்கிறார் துர்வாசர்.

அதன்படி வைகைக் கரையில் தவம் பண்ணிக் கொண்டிருந்த சுதபஸ் முனிவருக்கு, விமோசனம் கொடுக்க அழகர் மதுரைக்கு வந்து போனதாகப் புராணங்கள் விவரிக்கின்றன.

The Lord Kallazhakar comes from his abode in Azhakar Hill to release Mandooga Maharishi from his curse, when he is praying.The Suthapas Maharishi, who is named as 'Mandooga maharisi' munivar because of his frog status, performed 'thapas' on the banks of river Vaigai, which is otherwise known as Vegavathi, at Thenur.