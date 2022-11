கார்த்திகை சோமவார பிரதோஷம்..சிவனை வழிபட்டால் கவலைகள் நீங்கும்.. கடன் பிரச்சினை காணாமல் போகும்..

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கார்த்திகை சோமவார பிரதோஷ தினமான இன்று நம்பிக்கையோடு சிவ ஆலயம் சென்று நமசிவாய எனும் ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை உளமார உச்சரித்து பிரதோஷ காலத்தில் நந்தியம்பெருமானுக்கு நடக்கும் அபிஷேக ஆராதனையிலும் சிறப்பு பூஜையிலும் கலந்து கொண்டு இறைவனை வழிபட்டால் நினைத்தது நிறைவேறும் தீவினைகள் விலகும் கவலைகள், கடன் பிரச்சினைகள் நீங்கும்.

கார்த்திகை மாதம் திங்கள்கிழமை சோமவார விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த விரதம் சிவனுக்கு மிகவும் உகந்த விரதம். சிவனின் தலையில் இருக்கும் சந்திரன் சோமவார விரதத்தை கடைபிடித்தான். அதனால் அவன் சிவனுக்கு மிகவும் பிடித்தவனாகி சிவனின் தலையிலேயே இடம் பெறு பேறு பெற்றான்.

கார்த்திகை சோமவார பிரதோஷ தினத்தில் ஈஸ்வரனை வழிபட்டால் அவர் உள்ளம் குளிரும். நம் சோதனைகளைத் தவிடுபொடியாக்குவார் நாம் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்.

கார்த்திகை மாதம் பிறந்தது...மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய ஐயப்பன், முருக பக்தர்கள்

English summary

Kartikai Month Somavara Pradosham Day Today, if you go to the Shiva temple with faith and chant the mantra Namasivaya, participate in the abhisheka aradhana to Lord Nandhi during the Pradosham period and worship the Lord, all the benefits of removing the evil will increase.