ராகு கேது பரிகாரத்தலம் காளஹஸ்தி சிவ ஆலயம்.. மகாசிவராத்திரி விழா கோலாகல கொடியேற்றம்

oi-Jeyalakshmi C

ஸ்ரீகாளஹஸ்தி: மகாசிவராத்திரி விழா காளஹஸ்தி கண்ணப்பர் கோவிலில் கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. காளஹஸ்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் இன்று தொடங்கி அடுத்த மார்ச் மாதம் 9ஆம் தேதி வரை 14 நாட்கள் மகாசிவராத்திரி விழா நடைபெறுகிறது.

அமிர்தத்துக்காக பாற்கடலை தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்களால் கடையப்பட்டபோது, 'ஆலகாலம்' என்ற வி‌ஷம் உருவானது. ஆனால், அதை ஏற்க யாரும் முன்வராத சமயத்தில் மற்றவர்களின் வேண்டுதலின் பேரில் சிவபெருமான் ஆலகால வி‌ஷத்தை குடித்தார். அதனை தன்னுடைய கழுத்தில் வைத்துக் கொண்டார். அந்த வி‌ஷத்தின் தீவிரத்தால் சிவன் ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்குள்ளானார். ஆனால், தூங்கினால் வி‌ஷத்தின் பிரபாவம் அதிகமாகும் என்று யோசித்த தேவர்கள், அசுரர்கள், காந்தவர்கள், முனிவர்கள் இரவில் கண் விழித்து உற்சவங்கள் நடத்தினர். அதையே மகா சிவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஸ்ரீகாளஹஸ்தி சிவன் கோவிலில் நடக்கும் மகா சிவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா உற்சவம் களைகட்ட துவங்கியுள்ளது. மாட வீதிகளில் வீதி உலா நடத்த அறநிலையத் துறை அனுமதி, அளித்துள்ளதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

The Mahasivarathri festival begins with the flag hoisting at the Kalahasti Kannappar Temple. The Mahasivarathri festival will be held for 14 days from today till March 9 at the Kalahastiswarar Temple.