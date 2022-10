நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவனின் "உயிரும் உலகமும்"..மகிழ்ச்சியை தருவார்கள்..ஜோதிடர் நம்பிக்கை

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நயன்தாரா விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியரின் பிள்ளைகள் உயிரும் உலகமும் தங்கள் பெற்றோரின் வாழ்க்கையில் நிறைய மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு புதிய திசையை வழங்குவார்கள் என்று ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர்.

நட்சத்திர காதல் ஜோடி நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும் கடந்த ஜூன் மாதம் 9ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொண்டனர்.

இந்த நிலையில் அவர்கள் வாடகை தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாய்-தந்தை ஆகியுள்ளனர். நடிகை நயன்தாராவின் கணவர் விக்னேஷ் சிவன், அக்டோபர் 9ஆம் தேதியன்று தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இரு குழந்தைகளின் கால்களை முத்தமிடும் வகையில் புகைப்படம் ஒன்றை பகிர்ந்திருந்தார்.

வாடகை தாய் முறை என்றால் என்ன? இந்தியாவில் அதற்கு தடையா? நயன்தாரா-விக்னேஷ் குழந்தை பெற்றது எப்படி?

English summary

