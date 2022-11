ஏழரை சனி,அஷ்டமத்து சனியால் பாதிப்பா.. இந்த ஒரு செயல்..சனியை சந்தோஷப்படுத்தும்..அள்ளித்தருவார்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஏழரை சனியும் அஷ்டமத்து சனியும் ஒரு மனிதனை ஆட்டி படைத்து விடும். கண்டச்சனியும் அர்த்தாஷ்டம சனியும் மனிதர்களை அசர வைத்து விடும். சனியால் சங்கடத்திற்கு ஆளானவர்கள் சில பரிகாரங்களைச் செய்தால் போதும் சனிபகவானை சந்தோஷத்தைப்படுத்த முடியும்..அள்ளிக்கொடுப்பாராம் சனிபகவான்.

ஏழரை ஆண்டு காலம் சனிபகவான் ஒருவருக்கு பாதிப்பை தருவார். ராசிக்கு 12ஆம் வீட்டில் வரும் போது விரைய சனியாகவும் ராசியில் அமரும் போது ஜென்ம சனியாகவும், ராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டில் அமரும் போது பாத சனியாகவும் மொத்தம் ஏழரை ஆண்டு காலம் உலகத்தின் உண்மை நிலையை உணர வைத்து விடுவார்.

அதே போல சனி பகவான் ராசிக்கு ஏழாம் வீட்டில் அமரும் போது கண்டச்சனியாகவும்..8ஆம் வீட்டில் அமரும் போது அஷ்டமத்து சனியாகவும் ராசிக்கு நான்காம் வீட்டில் பயணம் செய்யும் போது அர்த்தாஷ்டம சனியாகவும் பலன்களைத் தருவார் சனிபகவான்.

Elarai Sani Ashtama sani will sway a person. Kandachani and Arthashtama Shani will make people restless. Those who are troubled by Sani Bhagavan can make Lord Sani happy if they do some remedies.