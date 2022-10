புரட்டாசி பவுர்ணமி..சதுரகிரி மலை கோவிலுக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு வனத்துறை அனுமதி

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

விருதுநகர்: சதுரகிரி மலைக்கோயிலுக்கு புரட்டாசி பவுர்ணமி விழாவுக்காக பக்தர்கள் 3 நாட்கள் செல்ல வனத்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மலைப்பகுதியில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீ முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டதால் இன்று முதல் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி வரை பக்தர்கள் செல்லலாம் என வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்க சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த ஆலயத்திற்கு அமாவாசை, பவுர்ணமி நாட்களில் பக்தர்கள் வந்து வழிபட்டு செல்கின்றனர். மழை காலங்களில் ஓடைகளில் வெள்ளம் செல்வதால் பக்தர்கள் அனுமதி அளிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

மகாளய அமாவாசை மற்றும் நவராத்திரி விழாவிற்காக கடந்த 5ஆம் தேதி வரை பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்த நிலையில் வனப்பகுதியில் தீ பரவியதால் பக்தர்கள் நேற்று செல்ல வனத்துறை தடை விதித்து இருந்தது.

The forest department has given permission for devotees to visit the Sathuragiri hill temple for 3 days for Purattasi pournami. The forest department informed that they will not be allowed if it rains.