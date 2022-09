சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023: விடிவுகாலம் வரப்போகுது.. நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் ராசிக்காரர் நீங்கதான்!

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபெயர்ச்சி 2023ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நிகழப்போகிறது. இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்கள் துன்பம் தொலைந்தது என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விடப்போகிறார்கள். தொட்டது துலங்கப்போகிறது. அள்ளித்தரப்போகிறார் சனிபகவான். எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சனிபகவான் சாதகமான பலனை தரப்போகிறார் என்று பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் நிகழப்போகிறது. சனிபகவான் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார்.

சனி பகவான் விதியை நிர்ணயம் செய்வார் மகரம், கும்பம் ஆட்சி வீடு, துலாம் உச்ச வீடு, மேஷம் நீச்ச வீடு. சனிபகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்கிறார் என்று பாருங்கள். இது பொதுவான பலன்தான் உங்களின் தசாபுத்தியைப் பொறுத்து பலன்கள் சற்று மாறுபட வாய்ப்பு உள்ளது.

ஏழரையே... சனியனே என்று யாரையும் திட்டாதீங்க #சனிபெயர்ச்சி

English summary

Sani Peyarchi palan 2023: Mithunam rasi sani peyarchi palan Tamil : The transit of Saturn will bring benefits to those born in Mithuna rasi and Lagna. Let's see in detail what benefits are going to be available for Mithunam rasi.