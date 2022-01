தை அமாவாசை 2022: தர்ப்பணம் மட்டுமல்ல தானம் செய்யுங்கள் முன்னோர்களின் ஆசி கிடைக்கும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தை அமாவாசை தினத்தில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து விட்டு ஏழைகள், இயலாதோருக்கு

தானம் கொடுப்பதன் மூலம் நாம் செய்த பாவங்கள், கர்மவினைகள், தீவினைகள் நீங்கும். அன்னதானம், வஸ்திரதானம் செய்ய முன்னோர்களின் ஆசி கிடைக்கும்.

இந்தியாவில் பித்ரு ஸ்தலங்கள் 7 உள்ளன. அவை, காசி, ராமேஸ்வரம், கயா, திரிவேணி சங்கமம், ஸ்ரீவாஞ்சியம், திருவெண்காடு, ஏழாவதாக திலதர்ப்பணபுரி.

ஜாதகத்தில் பித்ரு தோஷம் இருப்பவர்கள் இராமேஸ்வரம், திருப்புல்லானி மற்றும் கயா அக்ஷயவடம் போன்ற இடங்களில் தில ஹோமம் செய்வது தர்ப்பணம் செய்வது பித்ரு தோஷத்தை போக்கும் என்கிறது சாஸ்திரம்.

English summary

Thai amavasai dhapanam: (தை அமாவாசை தானம் தர்ப்பணம்) one should give Tharpanam to one's ancestors and donate clothes and food to the poor and needy. By giving, the sins, karma and evils that we have committed will be removed. Water can also be donated. Giving alms will get the blessing of the ancestors.