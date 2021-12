வைகுண்ட ஏகாதசி கதை: பெருமாள் ஆலயங்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பது ஏன் தெரியுமா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாதங்களில் நான் மார்கழி என்று பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். ஏகாதசி திதி தோன்றியதும் இந்த மாதத்தில்தான். ஸ்ரீரங்கத்தில் நாளை சொர்க்கவாசல் திறக்கப்படும் நேரத்தில் ஏகாதசி விரத மகிமை பற்றியும் வைகுண்ட ஏகாதசி நாளில் சொர்க்கவாசல் திறப்பது ஏன் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம்.

மார்கழி மாதத் தேய்பிறையில் தோன்றிய ஏகாதசி 'உற்பத்தி ஏகாதசி' ஆகும். மார்கழி மாதம் வளர்பிறையில் வரும் ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசி ஆகும். அதுவே மோட்ச ஏகாதசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு அசுரர்களை முன்னிட்டு தோன்றியது வைகுண்ட ஏகாதசி.

கிருதயுகத்தில் முரன் என்ற ஓர் அசுரன் இருந்தான். தேவர்கள் உட்பட அனைவரையும் துன்புறுத்தினான். தேவர்களின் பிரார்த்தனைக்கு இரங்கி, மகா விஷ்ணு முரனை சம்ஹாரம் செய்யப் புறப்பட்டார். முரனின் படைக்கலன்களை எல்லாம் அழித்த பகவான், அவன் திருந்துவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கலாம் என்று நினைத்தார். அதன்படி போர்க்களத்திலிருந்து விலகி, பத்ரிகாசிரமத்தில் இருந்த ஒரு குகையில் போய் உறங்குவது போல் படுத்துக்கொண்டார்.

English summary

Lord Krishna has said that in months I am Markazhi. It was during this month that Ekadasi Tithi appeared. Let's see the glory of Ekadasi fasting at the opening of the gates of heaven in Srirangam tomorrow and why the gates of heaven open on Vaikunta Ekadasi day.