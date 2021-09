வீர விநாயகா...வெற்றி விநாயகா - 12 ராசிக்காரர்களும் வழிபட வேண்டிய பிள்ளையார்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கவலைகளை போக்குபவன் கணேசன், விநாயகருக்கு பல பெயர்கள் உண்டு. ஆதி விநாயகர் தொடங்கி வித்யா கணபதி, வீர கணபதி, செல்வ கணபதி பல கணபதிகள் உள்ளனர். விநாயகர் வினைகள் தீர்ப்பவர். சங்கடங்களை தீர்ப்பவர் சங்கரன் மைந்தன். விநாயகரை வணங்கினால் தோஷங்கள் பறந்தோடும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த விநாயகரை எப்படி வணங்குவது என்று பார்க்கலாம்.

விநாயகருக்கு பல வடிவங்கள் உண்டு. பல பெயர்கள் உண்டு. 108 கணபதிகள் உள்ளனர். இன்றைக்கு ராக்கெட் விநாயகர் முதல் அத்திவரதர் விநாயகர் வரை பல விநாயகர்கள் உள்ளனர்.

ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷங்களைப் பொறுத்தும் ராகு கேது தோஷம், சனி தோஷம், செவ்வாய் தோஷம் கடன் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் வணங்க வேண்டிய கணபதியை பார்க்கலாம்.

English summary

There are many Ganapatis starting from Adi Ganesha, Vidya Ganapati, Veera Ganapati, Selva Ganapati. If you worship Ganesha, the doshas will fly away. Let’s see which zodiac sign from Aries to Pisces can worship which Ganapati.