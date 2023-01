Fact Check: நேபாள விமான விபத்துக்கு முன்பு விமான பணிப்பெண் எடுத்த வீடியோவா இது?

Fact Check

சென்னை: நேபாள விமான விபத்துக்கு முன்பாக விமான பணிப்பெண் ஒருவர் ஜாலியாக வெளியிட்ட வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நேபாளத்தின் பொக்காரா விமான நிலையத்தில் 68 பயணிகள் மற்றும் 4 விமான ஊழியர்கள் உள்பட 72 பேருடன் சென்ற எட்டி ஏர்லைன்ஸ் விமானம் தரையிறங்கும்போது திடீரென தீப்பற்றி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த கோர விபத்தில் விமானத்தில் பயணித்த அனைவரும் உயிரிழந்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் விமானம் தரையில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது என முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Fact Check: Is this the last footage of airhostess before Nepal Plane Crash? What is the truth?