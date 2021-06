Fact check: கோவாக்சின் தடுப்பூசியில் கன்றுக்குட்டியின் சீரம் உள்ளதா? அரசு தரும் விளக்கம் இதுதான்

Fact Check

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கோவாக்சின் தடுப்பூசியில் 20 நாட்களே ஆன கன்றுக்குட்டியின் சீரம் இருப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியான தகவலைச் சுகாதார துறை அமைச்சகம் முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா தடுப்பூசி பணிகளுக்கு கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இதில் கோவாக்சின் தடுப்பூசியின் பிறந்து 20 நாட்களே ஆன கன்றுக்குட்டியின் சீரம் இருப்பதாக இன்று சமூக வலைத்தளங்களில் செய்தி வெளியானது.

English summary

Union Health Ministry on Wednesday dismissed social media posts suggesting COVAXIN contains the newborn calf serum. Recently, Twitter was flooed with several posts claiming "newborn calf serum is used in revival process of vero cells which is used for the production of coronavirus during the manufacturing of Covaxin bulk vaccine".