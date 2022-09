FACT CHECK: இப்படி ஒரு உத்தரவா? ராணி எலிசபெத் இறுதி சடங்கு நாளில் மற்ற உடல்களை அடக்கம் செய்ய தடையா?

Fact Check

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி இரண்டாவது எலிசபெத் உடல் அடக்கம் செய்யப்படும் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி வேறு யாருக்கும் இறுதிச்சடங்குகள் நடைபெறக் கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டதாக வெளியான செய்தியின் உண்மைத் தன்மை பற்றி அலசுவோம்.

பிரிட்டன் ராணி 2 வது எலிசபெத்துக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட எலிசபெத் ராணி கடந்த 8 ஆம் தேதி லண்டனில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.

எலிசபெத் மரணத்தை தொடர்ந்து அவரது மகன் சார்லஸ் பிரிட்டன் மன்னராக முடிசூட்டிக் கொண்டார். எலிசபெத் மரணத்தை தொடர்ந்து பல்வேறு பிரபலங்கள் இரங்கல் தெரிவிக்க இது தொடர்பான செய்திகளே சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்தன.

English summary

Is other funerals are banned on the date of Queen Elizabeth funeral? Britian Queen Elizabeth II funeral to be conducting on London Westminister on September 19th. Britain officials refused the news spreading on social media.