பல கோடி.. அர்ஜெண்டினாவிடம் வெற்றி! சவூதி கால்பந்து வீரர்களுக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் பரிசா? FACT CHECK

Fact Check

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தோஹா: கத்தாரில் நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் குரூப் சுற்று போட்டியில் அர்ஜெண்டினா அணியை வீழ்த்திய சவூதி அரேபியா அணி வீரர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் விலை உயர்ந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் ஒன்றை பரிசாக சவூதி அரேபிய அரசு வழங்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இதன் உண்மை தன்மை குறித்து பார்ப்போம்.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் போட்டி கத்தாரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் கடந்த 22 ஆம் தேதி நடைபெற்ற போட்டியில் குரூப் சி-யில் இடம்பெற்று இந்த உலகின் தலைசிறந்த கால்பந்து அணியான அர்ஜெண்டினா மற்றும் சவூதி அரேபியா ஆகிய அணிகள் மோதின.

இந்த போட்டியில் அர்ஜெண்டினா அணி கால்பந்து தரவரிசையில் பின் தங்கி இருக்கும் சவூதி அரேபியாவிடம் சாதனை வெற்றி பெறும் என்றே கால்பந்து ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர்.

English summary

There are reports that the Saudi Arabian government is going to give an expensive Rolls Royce car as a gift to each of the players of the Saudi Arabia football team who beat Argentina in the group stage of the World Cup football series in Qatar. Let's see the reality of this.