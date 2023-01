டிஎன்பிஎஸ்சி: 15 பணியிடங்களுக்கு 1 லட்சம் பேர்.. குரூப் 3 ஏ தேர்வில் கடும் போட்டி.. குவிந்த தேர்வர்கள்

15 காலிப்பணியிடங்களுக்கு இன்று நடைபெற்ற குரூப் 3 ஏ தேர்வினை ஒரு லட்சம் பேர் எழுதியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னை: கூட்டுறவு சங்கங்களில் காலியாக உள்ள 14 இளநிலை ஆய்வாளர், ஒரு பண்டக காப்பாளர் என மொத்தம் 15 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக இன்று குரூப் 3 ஏ தேர்வு நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேர் எழுதியதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் அரசுப் பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் மூலமாக நிரப்பட்டு வருகிறது.

குரூப் 1, குரூப் 2, 2ஏ, குரூப் 4 என பல்வேறு பிரிவுகளாக காலிப்பணியிடங்களை டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வு நடத்தி வருகிறது. இதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கால அட்டவணை வெளியிட்டு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

Group 3A examination was held today to fill up 15 vacancies including 14 Junior Inspector, one Store Keeper in Cooperative Societies. It is said that almost 1 lakh people wrote this exam.