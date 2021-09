8ம் வகுப்பு, 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? மத்திய ரயில்வேயில் வேலை

Jobs

oi-Velmurugan P

ஹைதராபாத் : மத்திய ரயில்வேயில் டெக்னீசியன் கிரேடு- III பணிக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள 8ம் வகுப்பு, 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலை தரும் நிறுவனம்: தெற்கு மத்திய ரயில்வே

வேலை வகை: மத்திய அரசு வேலை

பதவி பெயர்: டெக்னீசியன் கிரேடு- III (LDCE)

மொத்த காலியிடங்கள்: 21

கல்வி தகுதி: 8 வது தேர்ச்சி / 10 வது தேர்ச்சி

தேர்வு செயல்முறை: எழுத்து தேர்வு மற்றும் முன் அனுபவம்

வயது வரம்பு : அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பாருங்கள்

வேலை இடம் : செகந்திராபாத் (ஹைதராபாத்)

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : அக்டோபர் 1ம் தேதி 2021

அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்: https://scr.indianrailways.gov.in

விண்ணப்பிக்கும் முறை: விண்ணப்பத்தை இணையதளத்தில் டவுன்லோடு செய்து, விண்ணப்பிக்க வேண்டும்

English summary

South Central Railway Technician Recruitment 2021: South Central Railway has invited applications for 21 Technician Grade-III (LDCE) Posts. Interested candidates can apply for South Central Railway Technician Recruitment 2021 through the prescribed format on or before 01 October 2021