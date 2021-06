ஐடிபிஐ வங்கி வேலைவாய்ப்பு.. ஐடி வல்லுநர்களுக்கு வேலை.. ஒரு கோடி சம்பளம்! எப்படி விண்ணப்பிப்பது

Jobs

oi-Velmurugan P

டெல்லி :ஐடிபிஐ வங்கி ஆட்சேர்ப்பு 2021: தகவல் தொழில்நுட்ப (ஐடி) தலைவர் பதவிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தகுதியானவரை நிரப்ப ஐடிபிஐ வங்கி விண்ணப்பங்களை அழைத்துள்ளது. பதவிக்கான காலம் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும், ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கப்படலாம்.

விண்ணப்பங்களைப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி ஜூன் 16 ஆகும். ஆர்வமுள்ள தகுதியான நபர்கள் தங்கள் விண்ணப்பங்களை ஜூன் 16 அல்லது அதற்கு முன்னர் idbi.co.in இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் அனுப்பலாம்.

ஐடிபிஐ வங்கியின் ஐடி தலைவர் பதவியில் சேர தேவையான அனுபவங்கள்: இந்த பதவிக்கு, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஒட்டுமொத்தமாக 20 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டும், அதில் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் மூத்த மட்டத்தில் இருக்க வேண்டும், யாருக்கு முன்னுரிமை: ஒரு வங்கியின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவில் அல்லது நிதி நிறுவனத்தில் தலைவாக இருந்தவர்களுக்கு பணியில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

English summary

IDBI Bank Recruitment 2021: IDBI Bank has invited applications to fill one post of information technology (IT) head on contract basis. The initial tenure for the post is three years but can be extended up to five years.