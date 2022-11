தேர்வே கிடையாது.. தலைநகர் சென்னையிலேயே பணி.. அழைக்கும் இந்தியன் வங்கி.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Jobs

சென்னை: சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் பொதுத்துறை வங்கியான இந்தியன் வங்கியில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. அதன்படி இந்தியன் வங்கியில் Chief Digital Officer பிரிவில் பல பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி வங்கிகளில் ஒன்றுதான் இந்தியன் வங்கி. பொதுத்துறை வங்கியான இந்தியன் வங்கி சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் இந்தியன் வங்கியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

Chennai-headquartered public sector bank Indian Bank has many vacancies to fill. Accordingly, many posts are to be filled in the Chief Digital Officer category in Indian Bank.