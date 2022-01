ரயில்வேயில் வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்.. தேர்வு எதுவும் கிடையாது.. எப்படி விண்ணப்பிக்கணும்? முழு தகவல்

Jobs

சென்னை: இந்திய ரயில்வேயில் 13 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பணியிடங்களுக்கு தேர்வு கிடையாது. இந்திய ரயில்வே உலகிலேயே அதிக பணியாளர்களை கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் என்ற சிறப்புக்குரியது.

ரயில்வேயில் வேலை பார்க்க யார் தான் விரும்ப மாட்டார்கள்? இந்தியாவில் அதிகம் பேருக்கு பணி வாய்ப்பை தரும் அரசு பொதுத் துறை நிறுவனமாக ரயில்வே இருந்து வருகிறது.

எனவே, ரயில்வே பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்படுவது வழக்கம்.

English summary

Indian Railways has announced to fill 13 vacancies. There is no exam for these positions. The last day to apply is 18.02.2022. People will be selected only through interview