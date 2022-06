மாத சம்பளம் ரூ.89 ஆயிரம்.. பரோடா வங்கியில் குவிந்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Jobs

சென்னை: Bank Of Baroda வங்கியில் ஏராளமான காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. டிகிரி, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம். மாத சம்பளமாக அதிகபட்சம் ரூ.89 ஆயிரம் வரை கிடைக்கும்.

Bank Of Baroda வங்கியில் Relationship Manager, Credit Analyst பணிக்கான காலியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்களை அறிந்து தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம். அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

Bank Of Baroda Bank has a number of vacancies to fill. Degree and Diploma graduates can apply. The maximum monthly salary is up to Rs 89,000.