மாத சம்பளம் ரூ.50,000 முதல் ரூ.1.60 லட்சம்! அழைக்கும் கப்பல் போக்குவரத்து கழக பணி!

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்திய கப்பல் போக்குவரத்து கழகத்தில் ஏராளமான பணியிடங்கள் ரூ.50 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.60 லட்சம் வரையிலான மாத சம்பளத்தில் நிரப்பப்பட உள்ளது. டிகிரி, என்ஜினீயரிங், சட்டம் படித்தவர்கள் என அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இந்திய கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த கழகத்தில் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கி விபரங்கள் பின்வருமாறு:

English summary

There are many vacancies in Shipping Corporation of India with monthly salary ranging from Rs.50 thousand to Rs.1.60 lakh. Degree, Engineering, Law graduates can apply.