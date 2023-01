தேர்வு கிடையாது.. சவுத் இந்தியன் வங்கியில் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு..ஆண்டுக்கு ரூ.10.30 லட்சம் சம்பளம்!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: சவுத் இந்தியன் வங்கியில் காலியாக உள்ள சேல்ஸ் மேனேஜர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு என்பது வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சமாக ரூ.9.30 லட்சம் வரையும், அதிகபட்சமாக ரூ.10.30 லட்சம் வரையும் சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது. பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்வோர் எழுத்து தேர்வு இன்றி நேர்க்காணல் முறையில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.

இந்தியாவில் உள்ள முன்னணியில் உள்ள தனியார் வங்கியில் சவுத் இந்தியன் வங்கியும் ஒன்றாகும். இது கேரளாவின் திரிச்சூரை தலைமையிடமாக கொண்டு நாட்டின் பல இடங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த வங்கியில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி தற்போது சேல்ஸ் மேனேஜர் பிரிவில் ஆட்சேர்ப்பு நடைபெற உள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியாகி உள்ள அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

South Indian Bank has published a notification to fill the vacant posts of Sales Manager. The minimum annual salary of Rs.9.30 lakh and maximum of Rs.10.30 lakh per annum will be given to the candidates for this post.