10-ம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு.. தமிழக மீன்வளத்துறையில் வேலை.. நல்ல சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

சென்னை: தமிழக மீன்வளத் துறை 4 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. Netmender மற்றும் Fitter ஆகிய பணியிடங்களுக்கு தகுதியும், திறமையும் மிக்கவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். Netmender பணியிடத்துக்கு 10-ம் வகுப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். Fitter பணியிடத்துக்கு ITI முடித்திருக்க வேண்டும்.

Netmender பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வயது வரம்பு 18-25 ஆகும். Fitter பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வயது வரம்பு 18- 30 ஆகும். தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் 06.11.2021-க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மண்டல இயக்குனர், இந்திய மீன்வள ஆய்வு, மீன்பிடி துறைமுக வளாகம், ராயபுரம், சென்னை- 600013 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும்.

English summary

Tamil Nadu Fisheries Department has issued notice to fill 4 vacancies. Qualified and talented people are to be selected for the posts of Netmender and Fitter