மாதஊதியம் ரூ.50,000 டூ ரூ.2.50 லட்சம்.. தமிழக திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தில் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு.. ஆஹா!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தில் காலியாக உள்ள ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டிகிரி, என்ஜினீயரிங் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.50 ஆயிரம் முதல் ரூ.2.50 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்படுவதோடு, அவர்களுக்கு சென்னையிலேயே பணி வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தில் (Tamil Nadu Skill Development Corporation or TNSDC) காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அடிக்கடி நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி தற்போது புதிய பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு என்பது தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி அசோசியேட் பிரிவில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணி தொடர்பான அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள்வருமாறு:

English summary

Tamil Nadu Skill Development Corporation has released a notification to fill up the many vacant posts. Degree, Engineering candidates can apply. Candidates will be given a salary of Rs.50 thousand to Rs.2.50 lakh per month and will be given job opportunity in Chennai.