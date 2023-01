மாதஊதியம் ரூ.18,000.. தஞ்சாவூர் மாவட்ட சுகாதாரத்துறையில் ஏராள வேலைவாய்ப்பு.. விண்ணப்பிக்க அழைப்பு!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தின் கீழ் இடைநிலை சுகதாார பணியாளர்கள் உள்பட காலியாக உள்ள ஏராளமான செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சுகாதாரத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் தொடர்ந்து நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. கிராமங்கள் முதல் நகர்புறங்கள் வரை மாவட்ட வாரியாக ஒவ்வொரு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கும் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் தான் தற்போது தஞ்சாவூர் மாவட்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் சார்பில் காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

மாதஊதியம் ரூ.50,000 டூ ரூ.2.50 லட்சம்.. தமிழக திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தில் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு.. ஆஹா!

English summary

Notification has been issued to fill up the vacant posts of nurses including intermediate health workers under Government Primary Health Centers, Urban Primary Health Centers and People Seeking Medicine Scheme in Thanjavur district.