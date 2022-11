Memes: பட்லர் வெளுத்துவிட்டால்.. 'புலிகேசி' ரோஹித், அமைச்சராக "ஸ்கை" இந்தியா - இங்கி. டாப் மீம்ஸ்!

Memes

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடருக்கான அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் நாளை மோதவுள்ளது. இதற்கான எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ரசிகர்கள் வெளியிட்டுள்ள ஏராளமான மீம்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் நாளை மோத உள்ளன. கடந்த ஆண்டு அடைந்த படுதோல்விக்கு பின் இந்திய அணி அபாரமாக விளையாடி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

முதல் அரையிறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுகின்றன. அதேபோல் பலம் வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி விளையாட உள்ளது இந்திய ரசிகர்கள் மத்தியில் சிறிதாக பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏனென்றால் இங்கிலாந்து அணியில் ஆல் ரவுண்டர்கள் அதிகம் என்பதோடு, அனைத்து பேட்ஸ்மேன்கள் பெரிய ஹிட்டர்களாக இருப்பதும் முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. அதேபோல் இந்திய அணியில் ரோஹித் ஷர்மா ஃபார்ம் ரசிகர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனை வைத்து ரசிகர்கள் ஏராளமான மீம்ஸ் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

India and England will meet tomorrow in the semi-final match of the T20 World Cup series. A large number of memes posted by fans expressing their anticipation for this are being shared rapidly on social media.