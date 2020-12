பருத்தி மூட்டை குடோன்லையே இருந்திருக்கலாம் தலைவரே... ரஜினிகாந்த் மீம்ஸ் ட்ரோல்

சின்ன மிஸ்டேக்.. Now or Never இல்ல Now and Never கட்சி இல்லை போடா. இப்போ இல்லைன்னா எப்பவுமே இல்லை என்று ரஜினி அறிக்கையை அவருக்கே திருப்பி போட்டு இப்போ இல்லை... எப்பவுமே இல்லை ட்ரோல் செய்துள்ளார் இந்த நெட்டிசன்

English summary

Rajinikanth memes troll in social media. Many have been posting memes on social media as Rajinikanth has said that he is not going to start a political party.