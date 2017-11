மழையை தடுக்க அனைத்து பள்ளி குழந்தைகளையும் Rain Rain Go Away பாட உத்தரவிட வேண்டும்! #ChennaiRains2017

Memes

Lakshmi Priya

Subscribe to Oneindia Tamil

மழையை தடுக்க அனைத்து பள்ளி குழந்தைகளையும் Rain Rain Go Away பாடல் பாட அரசு உத்தரவிட வேண்டும்- #sellurraju

மழையை தடுக்க அனைத்து பள்ளி குழந்தைகளையும் Rain Rain Go Away பாடல் பாட அரசு உத்தரவிட வேண்டும்- #sellurraju #ChennaiRains2017 #ChennaiRains

English summary

Netisans are so busy like rain to create memes on Chennai status.