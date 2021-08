உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயசே ஆகாதா.. அப்டியே இருக்கீங்களே.. தெறி தல - தளபதி மீம்ஸ்!

Memes

oi-Jaya Chitra

சென்னை: நடிகர் விஜய் கிரிக்கெட் வீரர் தோனி சந்திப்பை தொடர்ந்து எழுந்துள்ள பல்வேறு யூகங்களை வைத்து சமூகவலைத்தளங்களில் மீம்ஸ் மழை பொழிந்து வருகிறது.

கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி நடிகர் விஜய்யை சந்தித்த புகைப்படங்கள் நேற்று இணையத்தில் வெளியாகின. தோனி ரசிகர்களும் விஜய் ரசிகர்களும் இந்தப் புகைப்படங்களை தங்களுடைய சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் பகிர்ந்து வைரலாக்கினர்.

இந்த திடீர் சந்திப்பு குறித்து பல்வேறு யூகங்கள் சமூகவலைதளங்களில் நேற்று தீயாக பரவின. சும்மாவே மீம்ஸ்களை தெறிக்கவிடும் நம் நெட்டிசன்கள் இப்படி ஒரு கண்டன்ட் கிடைத்தால் சும்மா இருப்பார்களா என்ன.

சைக்கிள் கேப்பில் ஆட்டோ மட்டுமல்ல பெரிய புல்டோசரையே ஓட்டி வருகிறார்கள். இப்படி சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வரும் மீம்ஸ்களில் சில உங்கள் பார்வைக்காக...

English summary

These are some viral memes about the speculation raised after the surprise meeting of actor Vijay and cricketer M.S.Dhoni meeting on the shooting spot of the upcoming movie Beast, directed by Nelson Dilipkumar.