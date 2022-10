எதுவுமே சரியில்ல.. நான் வந்தால் அனைத்தையும் முடித்து விட்டு செல்வேன்! அரியலூரில் அன்புமணி பேச்சு!

Ariyalur

oi-Mathivanan Maran

அரியலூர் : அரியலூர் மாவட்டத்தில் சோழர் நீர்ப்பாசன திட்டங்களை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, எழுச்சி நடை பயணத்தின் இரண்டாவது நாள் பிரச்சாரத்தினை, அரியலூர் நகர பகுதியில் துண்டு பிரசுரம் வழங்கி தொடங்கிய பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

அரியலூர் மாவட்டத்தில் சோழர் நீர் பாசன திட்டத்தை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இரண்டு நாள் நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். நேற்று காலை தன்னுடைய நடை பயணத்தை அவர் தொடங்கினார்.

இன்று 2ஆம் நாளாக அரியலூரில் நடைபயணத்தை தொடங்கிய அவர், அரியலூர், வாலாஜாநகரம், அஸ்தினாபுரம், வி.கைகாட்டி, தத்தனூர், உடையார்பாளையம், கச்சிபெருமாள், துலாரங்குறிச்சி ஆகிய பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு பிரசுரங்களை வழங்கினார்.

என் தாய்க்கு பிறகு நான் வணங்கும் தாய் 'இவரை’ தான்! அரியலூரில் பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன தகவல்!

English summary

PMK Leader Anbumani Ramadoss who started the campaign on the second day of Eruchi Walk, distributing leaflets in Ariyalur city area, was given an enthusiastic welcome to urge the implementation of Cholar irrigation projects in Ariyalur district.