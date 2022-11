போட்டி போட்டுக்கொண்டு தமிழகத்துக்கு வரும் தொழில் நிறுவனங்கள்! நெஞ்சை நிமிர்த்தி ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

Ariyalur

oi-Arsath Kan

அரியலூர்: போட்டி போட்டுக்கொண்டு தமிழகத்துக்கு தொழில் நிறுவனங்கள் வருவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 18 மாதங்களாக எட்டு கால் பாய்ச்சலில் தமிழகத்துக்கு முதலீடுகளை ஈர்த்து வருவதாக அவர் மார்தட்டியுள்ளார்.

அரியலூரில் அரசு நலத்திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

அமைதிப்பூங்கா..வயிற்றெரிச்சல்..சட்டம் ஒழுங்கை கெடுக்க சதி..அரியலூரில் சிலரை அலறவிட்ட ஸ்டாலின்

English summary

Stalin said that in the last 18 months, Tamil Nadu has seen an many more attracting investments.